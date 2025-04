No hay tanta ilusión (para el Mundial 2026) como en otras ocasiones, cuando teníamos algo más de calidad, de talento y seriedad. Ahora la selección no está preparada como en 1986 , señaló.

En este tributo, Sánchez destacó que palabras de Aragonés fueron las que más tarde lo llevarían a ganar cinco Pichichis como campeón de goleo en España y convertirse en el futbolista mexicano que ha alcanzado el mayor éxito internacional.

Camino al éxito

Estando en España sí echaba de menos a México, pero sabía que no podía regresar porque no había terminado mi misión. Para ser un grande debía irme a Europa; si me hubiera quedado acá seguiría siendo el mejor que jugó en México en la historia haciendo goles con la selección. En el Atlético y el Real Madrid jugaba en Europa. Mientras más lejos llegues, más grande es el reconocimiento.

No obstante, pese a la gloria obtenida, la única deuda que aún siente es no haber conseguido una mejor actuación con la selección.

Un periodista me preguntaba: ¿por qué no ganó el Mundial en 1986 con México? Le respondí que en ese entonces casi no tuve partidos de preparación con la selección, pues no había fechas FIFA.