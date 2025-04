“No sé, ese tema no hay que tocarlo porque se enojan. Según yo me retiraba a los 30, pero aquí sigo todavía. Va a depender mucho del rendimiento, hay que autovalorarse y si vienen los chamaquillos de 20 años y te pegan unas chingas, considerarlo. Me siento muy bien y eso es fundamental, ahorita tengo la intención de unificar la categoría y no me quiero ir del boxeo sin pelear con grandes nombres (Gervonta Davis, Raymond Muratalla o Pitbull Cruz) en otras divisiones, llegar en buena forma y hacerlo de la mejor manera, pero pactar los combates no depende de mí si ellos no quieren. Después de eso, a muy corto plazo sería lo de mi retiro, ya no me debo nada en mi carrera, más que esas peleas”, comentó.

Emanuel Vaquero Navarrete insinuó entre risas la posibilidad de su retiro. Aún no sé cuándo, pero ya no falta mucho , dijo en conferencia de prensa antes de su combate del 10 de mayo contra el filipino Charly Suárez, en el que defenderá el título superpluma de la Organización Mundial de Boxeo en la Pechanga Arena de San Diego. El Vaquero también mostró su intención por unificar la división y enfrentar a los mejores rivales.

▲ El mexicano (en la imagen) defenderá el próximo 10 de mayo el título superpluma de la OMB ante el filipino Charly Suárez. Foto Joshua Reyes

En lo personal no lo haría, respetaría mi profesión. No se me hace un compromiso con la misma dificultad que un evento de boxeo, pues no habría la misma seriedad en el combate, como cuando vas por un título mundial después de una larga preparación, pero las cosas van cambiando y la gente ahora está más abierta a todo , agregó.

El originario del estado de México tiene un registro de 42 combates, con 39 victorias, 32 de ellas por nocaut, dos derrotas y un empate. En sus últimas peleas superó por la vía del cloroformo a su compatriota Óscar Valdez y cayó por decisión dividida ante el ucranio Denys Berinchyk en su intento por subir a peso ligero.

De antemano siempre busco el nocaut, en mi carrera lo he hecho así y en esta ocasión no será la excepción. Eso me ayuda a no dejarle la decisión a los jueces, hay veces que no alcanzan a apreciar ciertos aspectos en los combates. Pero hay que destacar que mi rival tiene mucha experiencia, está invicto, y eso dice mucho. Ya ven lo que pasó con Berinchyk, me neutralizó muy bien.

El filipino Suárez, de 36 años, tiene un registro de 18 peleas sin derrotas y 10 triunfos por nocaut, Su último combate fue ante Jorge Castañeda en septiembre del año pasado.