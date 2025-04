Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Viernes 25 de abril de 2025, p. a10

Dos años después de interponer una denuncia por acoso sexual y sicológico y ser contrademandada por difamación, Haramara Gaitán comienza a ver avances en su lucha.

La ex seleccionada nacional de bádminton, su esposo, el lanzador de martillo Diego del Real, y su equipo de abogados celebraron que el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte de Nuevo León (INDE) separara de sus cargos a los entrenadores Marco Antonio Garrido Esquivel y Marco Anto-nio Garrido Salazar, encargados del representativo del estado.

Tengo muchos sentimientos encontrados, no puedo decir que me alegro, porque el daño que hicieron esas personas fue por años. Me da mucha fuerza saber que ya no afectarán a más personas, agradezco todo el apoyo de los diputados y senadores que me ayudaron a difundirlo desde sus instancias y también al gobernador por respaldarnos , dijo la deportista.

Hasta hace unos días, Haramara tuvo problemas para conciliar el sueño. La medallista centroamericana y panamericana vivía con el temor de ir a la cárcel, lo que no le permitía vivir a plenitud.

A veces eran las 3 de la mañana y no podía dormir. Toda mi vida cambió, tuve que parar de golpe mi carrera, para mí, el deporte era como respirar. No hay ningún momento desde los 10 años en los que no estuviera ligada a él. Actualmente estoy viviendo un duelo, porque en lugar de competir tengo que ocupar mi tiempo en llevar mi proceso , agregó.

Gaitán interpuso su denuncia en agosto de 2022, pero no procedió. En represalia, la atleta nacida en Jalisco, pero representante de Nuevo León, fue contrademandada por difamación, vinculada a proceso e impedida de utilizar cualquier instalación del INDE.