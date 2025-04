Ángel Vargas

Viernes 25 de abril de 2025

¿De qué se adueñan los diseñadores y las marcas –nacionales y extranjeras– cuando se apropian sin permiso de un diseño o prenda de origen indígena? Nos roban el alma , recrimina la creadora zapoteca Natalia Toledo. Esos textiles son nuestra segunda piel. Cuando veo copias en los aparadores, siento una puñalada en el corazón .

Poeta y diseñadora de ropa y joyería, además de defensora de las culturas originarias, externa su indignación por la manera inescrupulosa en la que personas ajenas a esos pueblos y comunidades no sólo los despojan de su patrimonio cultural, sino, incluso, los ridiculizan.

Siento tristeza y dolor por ver nuestros diseños en maniquíes que nos presentan de forma ridícula. No somos esos cuerpos castigados por las dietas, esos cuerpos que anhelan ser perfectos, esos cuerpos blanquísimos. No hay allí nada que se parezca a nosotros, sólo están nuestras ropas.

Sostiene que los indígenas mexicanos no visten ropas de otros pueblos por respeto, mientras a las tiendas o las marcas sólo les importan las ganancias, no la tradición ni el significado cultural. Lo único que quieren es vender y, además, a precios mucho más caros. Realmente, son revendedores, no creadores .

Según Natalia Toledo, es inadmisible que importantes firmas internacionales se apropien del patrimonio de una comunidad y lo ostenten como propio. No puedes llamarte diseñador si copias lo que ya existe y sólo lo sacas de contexto para venderlo. Muchas empresas extranjeras tienen un gran aparato de publicidad y ponen esas prendas ante los ojos del mundo como si ellas las hubieran inventado , señala.

No pondría mi marca ni firmaría un huipil de cadenilla con figuras tradicionales ni un traje con flores dibujadas y bordadas por mis paisanas. Ser diseñador implica crear, no tomar lo ajeno. Mis diseños inventan nuevas figuras respetando siempre la forma del huipil y la falda. A veces juego y bordo totopos, maíz, camarones, soles, cayucos, algo que antes no se hacía.

La escritora y activista nacida en 1967 en Juchitán, Oaxaca, trae de sangre su propensión por la creación y el diseño textil. Es hija del célebre pintor Francisco Toledo y la reconocida bordadora de huipiles Olga de Paz, ambos ya fallecidos

En el Istmo de Tehuantepec, los trajes de las mujeres son un acto de amor, resultado de un largo proceso que comienza con seleccionar la tela, luego llevarla con una muxe (persona del tercer género entre la cultura zapoteca) o una señora para que haga los dibujos, después hay que escoger los hilos, los cuales deben combinar con el color de la tela y de la piel , enuncia.

El siguiente paso es ir con la bordadora, que tarda de dos a cinco meses, dependiendo de la complejidad del dibujo. Por último, debe armarlo una costurera y debe buscarse el olán que te guste. Es algo que muy pocos saben. Cuando se ve el traje en un aparador, se admira su belleza, pero se ignora el trabajo que lleva cada puntada.