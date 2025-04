Ashley Durán Heredia

Más de 70 por ciento de las llamadas recibidas por el 911 de la Ciudad de México durante 2024 fueron falsas, es decir, alrededor de 117 mil al día, según datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Sin embargo, ciudadanos han denunciado que, al intentar reportar una emergencia, fueron ignorados, maltratados e incluso los dejaron en la línea los operadores.

Yo llamé porque un hombre estaba golpeando a una mujer en la calle, y me dejaron esperando cinco minutos. Me colgaron sin darme solución , relató Karina, vecina de Iztapalapa. En otro caso, una madre explicó que, tras esperar casi 10 minutos para reportar una fuga de gas en su colonia, nunca llegó ninguna unidad. Sólo me dijeron que lo iban a canalizar, pero no pasó nada. Me sentí desamparada , señaló.