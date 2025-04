Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Viernes 25 de abril de 2025, p. 30

Los incendios forestales que han ocurrido en esta temporada en la zona de San Salvador Cuauhtenco, alcaldía Milpa Alta, han afectado entre 150 y 200 hectáreas de áreas verdes, informó Felipe Caldiño Paz, representante de bienes comunales en dicha población.

Explicó que han registrado alrededor de 17 incendios, algunos relacionados con los siniestros acaecidos dentro del corredor biológico Chichinautzin, particularmente en la zona del Tepozteco; sin embargo, advirtió que persisten los incendios provocados, que a decir de autoridades de la demarcación, se realizan como un distractor por grupos dedicados a la tala ilegal de árboles.

Ha sido un año muy difícil , dijo, en el que los combatientes han debido permanecer día y noche en labores de extinción en la zona cerril, así como en tareas de prevención como en el manejo de materiales combustibles y la construcción de brechas cortafuego.

Brigadas salvadoras