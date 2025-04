Acompañadas por otras organizaciones no gubernamentales a favor de la legalización de la cannabis, las inconformes iniciaron el cierre parcial desde las 11 de la mañana y hasta el cierre de esta edición seguían sin abrir el acceso vehicular. Señalaron que ahí se mantendrán hasta tener respuesta de las autoridades.

“La noche del martes se llevaron de manera ilegal a nuestros compañeros, quienes permanecían en este lugar. Están detenidos en la delegación Cuauhtémoc. Exigimos que los liberen porque su detención fue ilegal.

Las autoridades no dan respuesta, a más de 24 horas de su detención no sabemos cómo están y hasta el momento no se han comunicado con nosotros ni con sus familiares , señalaron.