César Arellano y Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Jueves 24 de abril de 2025, p. 5

Un secretario en funciones de un juez federal con sede en la Ciudad de México otorgó una suspensión provisional al ex gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo para que no sea detenido. El ex mandatario es acusado de desviar 3 mil 412 millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles de policía en esa entidad.

El juzgado impuso a Aureoles Conejo el pago de una garantía de 52 mil pesos que deberá depositar en los próximos cinco días para que la suspensión se mantenga vigente.

Aureoles Conejo es considerado prófugo de la justicia y su defensa promovió el recurso el pasado 21 de abril contra cualquier orden de captura o arresto, así como comparecencia judicial.

En la resolución se explicó que la suspensión es para que no se le prive de su libertad con motivo de la orden reclamada y su ejecución, aunque en el procedimiento penal se le imponga la prisión preventiva justificada.

De acuerdo con información del gobierno federal, el primero de marzo, cuando ya se habían librado las órdenes de aprehensión en contra del ex gobernador de Michoacán, y ocho de sus colaboradores, Silvano Aureoles salió de Morelia a bordo de un helicóptero de la empresa Servicios Aéreos La Viña (Aerotours La Viña), con destino a Guadalajara.

Una noche antes, el 28 de febrero, las autoridades federales fueron notificadas de las nueve órdenes de aprehensión por los delitos de desvío de recursos, asociación delictuosa y administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y asociación delictuosa.

La Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República dividió en dos los operativos para las capturas. Un grupo de agentes logró la aprehensión de Elizabeth Villegas Pineda, ex delegada administrativa de esa misma dependencia, y Antonio Bernal Bustamante, ex titular de la SSP.