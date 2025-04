Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 24 de abril de 2025, p. 3

Al dar su respaldo a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó en claro a los legisladores de su partido que se acabaron los tiempos de gestiones y promoción personal a partir de programas sociales.

Ante críticas y hasta acusaciones de presunta corrupción que hicieron diputados de Morena en contra de Montiel, la mandataria defendió la labor de su colaboradora: “es una mujer extraordinaria.

Lo que sí, no va a haber, porque no está bien, es que un diputado de algún partido, o en particular del partido que provenimos, quiera usufructuar un programa social. ¡Eso no, eso no! No es un asunto personal, son derechos del pueblo de México, y así deben tratarse. Y por eso es muy estricta Ariadna en eso, de que nadie esté agenciándose de manera personal un programa , enfatizó la mandataria en su mañanera a pregunta sobre el tema.

La Jornada publicó ayer que durante una reunión privada en el marco de la plenaria en la Cámara de Diputados, un grupo de legisladores morenistas señaló a Montiel de asumir una actitud déspota hacia ellos y de supuestos actos de corrupción. Ante esa inconformidad, el coordinador, Ricardo Monreal, se ofreció de mediador para evitar que el conflicto escale.