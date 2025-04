Transcurrieron dos semanas desde que se hizo público el citado acuerdo y en el gobierno aparentemente nadie puso un pero a la maniobra de Mario Delgado. Pero, con la denuncia de López-Gatell se hizo el escándalo y entonces la presidenta Sheinbaum debió meter la mano y no necesariamente para darle un espaldarazo al nada agraciado titular de la SEP.

Dijo la mandataria que “no son acuerdos, no, no. Porque han criticado mucho a Mario, lo he visto en las redes, de que ‘¡¿cómo es posible, si está promoviendo Vive Saludable, se reúna con la Coca-Cola y con…?’ No hay ningún acuerdo ni nada que tenga que ver con poner en riesgo la vida de la gente, ni menos de las niñas y los niños. A él lo convocan a esta reunión, él va y sencillamente explica en qué consiste el programa (que ‘es educativo, no impositivo’, según les dijo Delgado)”.

Pero no es que se haya firmado a cambio de algo , dijo la mandataria. “Nada. ¡¿Cómo creen que…?¡ Si la Coca-Cola hace mucho daño; que me perdone la Coca-Cola, ¿verdad?, pero todo en abuso hace daño… Entonces, no hay nada que tenga que ver con algún acuerdo que haya hecho la Secretaría de Educación Pública con estas empresas para afectar el programa Vive Saludable. Bueno, se entiende, a lo mejor, que no les haya gustado que se reunieran, pero que quede muy claro que él no hace ningún acuerdo de ningún tipo y que el programa sigue su curso, y que la reunión en todo caso era para explicar por qué el programa”.

Y sí, tan se los explicó –como en su momento lo hicieron los titulares de la SEP con Calderón y Peña Nieto– que los chatarreros de nueva cuenta metieron la mano. Entonces, el problema no es el programa, sino el encargado de llevarlo a la práctica (léase Mario Delgado).

Las rebanadas del pastel

Las bolas de cristal a todo lo que dan: para México, el Banco Mundial augura nulo crecimiento ; Citibank asegura que el país está “en recesión técnica y como hilo de media se van todas las instituciones financieras. Pero, ojo: se acerca la convención gremial y no hay que olvidar que la presidenta Sheinbaum les pidió reducción de tasas de interés. Entonces, ¿cadena de coincidencias o nado sincronizado?

