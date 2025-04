Ahora, aseguró la Presidenta, lo que no hacemos nosotros es la gestión personal de diputados y diputadas, eso se terminó . Nada, pues, de que las y los diputados tienen sus gestiones personales para poderse promover, pues eso no. La promoción en nuestro movimiento también es casa por casa, difundiendo, promoviendo, pero no teniendo el control de un programa social: eso ya no existe . Y remachó: lo que sí no va a haber, porque no está bien, que un diputado de un partido o en particular del partido del que provenimos quiera usufructuar un programa social. ¡Eso no, eso no! No es un asunto personal, son derechos del pueblo de México (...) que nadie se esté agenciando de manera personal los programas .

En el fondo, la Presidenta, por medio de su estratégica secretaria de Bienestar, está erosionando una de las formas de control político del coordinador de la fracción morenista, que es la dominante en San Lázaro, pues los diputados usan su influencia y relaciones, potenciadas por su jefe político directo, en este caso Ricardo Monreal, para beneficiar a sus bases de apoyo, en el mejor de los casos, o para maniobras de escamoteo y corrupción.

La presidenta Sheinbaum salió a mitad del foro a defender a su secretaria de Bienestar, pero también a fijar límites a la actividad grupal del coordinador Monreal, que durante largos años fue su abierto opositor interno y ahora forma parte de la herencia corcholata que en el Senado mantiene en el liderazgo a otro personaje tolerado pero no aceptado en Palacio Nacional, Adán Augusto López Hernández.

Y, mientras se han producido narcobloqueos carreteros, con vehículos incendiados y ataques a establecimientos en Michoacán, Guanajuato y Jalisco, en aparente reacción del cártel con denominación del último estado ante operativos federales en contra de jefes criminales, ¡hasta mañana!

