l pueblo y el gobierno de México serán dignamente representados por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en las exequias del papa Francisco. Pero, ¿por qué no asistirá personalmente la presidenta Sheinbaum? Hay razones por las que debería hacerlo. 1) Cuando era candidata, Francisco tuvo la delicadeza de interrumpir su agenda para recibirla en su residencia; no se prestó al juego de la opositora, quien se anticipó a visitarlo, pero la recibió en la parte de abajo del lugar. 2) Comparten el humanismo de la opción por los pobres y la defensa de los derechos de los migrantes. 3) Asistirá el presidente Trump, y aunque no es la ocasión propicia para una reunión, podría darse un acercamiento; ya hablaron por teléfono en cinco ocasiones. 4) el pueblo mexicano católico reconocería una demostración de solidaridad a sus sentimientos. Será el sábado el funeral en la Basílica de San Pedro, todavía es tiempo.

Afloja Trump (aparentemente)

El presidente Trump está lanzando señales (confusas, pero es su estilo) de que podría bajar los aranceles a las importaciones de productos de China y sentarse a negociar un trato conveniente para las dos potencias mundiales. Está quebrando sus propias empresas. Su amigo Elon Musk anunció que sólo dedicará uno o dos días a perjudicar a la gente desde el gobierno y el resto lo dedicará a sus negocios privados. Otra noticia que estremeció a la Casa Blanca: China dejó de recibir entregas de aviones Boeing. Rechazó 50 que ya estaban programados para entregarse este año. Trump también metió reversa en su idea de cesar al presidente de la Fed, Jerome Powell.

En recesión

Según Julio Ruiz, economista en jefe de Citi México, la economía mexicana ya está en recesión técnica, debido a que cayó el producto interno bruto tanto en el último trimestre de 2024 (0.6 por ciento) como en el primero de 2025 (0.4 por ciento), información que presentó en la reciente Encuesta de Expectativas. La teoría dice que la caída del PIB durante dos trimestres consecutivos es válida para diagnosticar que un país cayó en un periodo recesivo. La presidenta Sheinbaum propone que los bancos bajen la tasa de interés, como una medida para que las empresas puedan concertar créditos que no las lleven a la quiebra, realicen inversiones productivas y creen empleos, pero no subirá impuestos. La banca extranjera gana más dinero en México que en sus propios países, es el momento de que apoye a la economía mexicana en la coyuntura difícil que reconoce.