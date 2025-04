El anhelo de Francisco por la paz en Gaza

E

s lamentable la muerte del papa Francisco, el religioso que tuvo la sensibilidad de reconocer que la bondad y el humanismo no necesitan religión ni creencias en un dios.

Precedido por la grandeza de Juan XXIII, en mucho se le parece con esa lucha que dio por un cambio en el catolicismo, mismo que fue obstruido por el conservadurismo de ciertas jerarquías. En los casos del aborto y las personas gays logró fincar sólo un límite. No se metió mucho al celibato, que ya desde los años 80 del siglo pasado contaba por miles a los curas casados con el pleno respeto de sus parroquianos.

Yo hice reportajes en España, entre otros países, cuando el número, que después se elevó, era de 17 mil sacerdotes casados; y también como reportera, en dos sínodos donde afloraban las mismas propuestas de cambio de Jorge Mario Bergoglio, con pocos resultados.

Fue un prelado que entendió la situación mundial y la postura de los países.

Da emoción leer que uno de sus últimos deseos fue pedir que se suspendiera la guerra en Gaza. Ese anhelo del papa Francisco, que se eleve y concrete como su gran empeño de salvar vidas.

Tere Gil

Le imponen fotomulta falsa, denuncia

¿Qué pasa con las fotomultas? Con gran sorpresa de mi parte, me he enterado de que tengo una fotomulta por circular, supuestamente, en carriles confinados al transporte público. Según el folio 07378348659, elaborado por la agente Maricruz González Pérez, placa 927005, que asegura que siendo las 8:28:57 del día 18 del mes 1 del año 2025 , mi auto, BMW, placas 15VKX, estaba circulando sobre avenida Insurgentes Sur, entre Eje 7 Sur Félix Cuevas y la Calle Parroquia . Esto me hace acreedor a una exorbitante multa de 20 UMA más recargos, que en total hacen cerca de 7 mil pesos.

Lamentablemente, para la autora de ese reporte, puedo acreditar, por medio de mi tarjeta TAG, que ese mismo día, a las 8:11 horas, estaba subiendo al segundo piso del Anillo Periférico (Autopista Urbana del Sur), a la altura de la avenida Paseo del Pedregal, con destino al centro de la ciudad. En esa ruta existen únicamente dos salidas, la que va a Santa Fe y a Viaducto Piedad. Entonces, no existe la menor posibilidad de que con una diferencia de escasos 18 minutos, estuviera en el lugar que indica la multa.

Como ni yo ni mi auto podemos estar en dos lugares al mismo tiempo y como tengo conocimiento de casos idénticos en mi entorno familiar, puedo suponer que existe la práctica de hacer foto montajes para obtener jugosas ganancias. Es urgente hacer una investigación.

#NoALasFotoMultas

José Luis Hernández Ayala

Exige frenar trato de terroristas que dan a viajeros en EU

Ahora que ha sido ampliamente difundida la verdad sobre la demolición de los tres edificios durante el 9/11 (ver la escandalosa entrevista de Tucker Carlson al congresista Curt Weldon: https://tinyurl.com/s6dvd8zd), lo menos que debemos exigir los mexicanos es la suspensión inmediata de ese trato de terroristas que se nos da en los aeropuertos desde hace 25 años como resultado del llamado Patriot Act, impuesto a rajatabla por la administración Bush.