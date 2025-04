T

anto el Banco Mundial (BM) como el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostican una fuerte caída de la economía mexicana durante este año debido al impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos, así como por la incertidumbre y las tensiones geopolíticas asociadas a la guerra comercial que pretende desatar el presidente de ese vecino país. En un anticipo de su Reporte Económico de América Latina y el Caribe (Lacer, por sus siglas en inglés), el primer organismo prevé una contracción de 0.3 por ciento de producto interno bruto (PIB) para este año y un crecimiento de 1.4 por ciento en 2026; mientras en sus Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés) el segundo estima un estancamiento (cero por ciento) en 2025 y un repunte de 1.1 por ciento el año entrante.

El estudio del FMI se basa en datos disponibles hasta el 2 de abril, cuando Donald Trump lanzó su malogrado Día de la liberación , es decir, cuando impuso aranceles a la práctica totalidad de los países con los que mantiene relaciones comerciales, en algunos casos tan desproporcionados que se traducirían en la parálisis de los intercambios. En ese momento, México se encontraba en un punto ambiguo: libre de la tasa universal de 10 por ciento, pero sometido a gravámenes de 25 por ciento a todas las mercancías que no son parte del T-MEC, al acero y al aluminio –y como parte de él, a la cerveza envasada en ese material–, y 25 por ciento sobre autos y autopartes, salvo el contenido de origen estadunidense. Sin embargo, a estas alturas ya está claro que el magnate no está dispuesto a asumir los costos políticos domésticos de su agresión comercial contra el resto del planeta, o al menos, no todos. Además de haber retirado los aranceles mal llamados recíprocos y los impuestos a electrónicos procedentes de China, Trump repite casi a diario su expectativa de alcanzar un acuerdo con el gigante asiático; ayer mismo trascendió que planea exentar las piezas de automóviles de las tarifas contra Pekín y de las correspondientes al acero y al aluminio. En pocas palabras, el impacto de los aranceles sobre la economía mexicana es una incógnita porque nadie sabe cuáles de ellos seguirán en pie ya no en un año, sino la próxima semana.