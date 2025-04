Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 24 de abril de 2025, p. 20

Washington y Nueva York

Los amplios aranceles estadunidenses a la mayoría de los países del mundo, y su errática implementación, sacuden los mercados financieros y han revertido pronósticos sobre el crecimiento económico global, pero varios de los donantes financieros más ricos de Donald Trump se han asegurado un lugar privilegiado en la lista de más de mil excepciones de bienes y servicios afectados por esos aranceles.

Podría ser corrupción, pero también podría ser incompetencia , comentó un cabildero a la agencia independiente de noticias ProPublica. Pero la senadora demócrata Elizabeth Warren está segura de que esto es sencillamente resultado de un gobierno a la venta. “Él (Trump) anuncia una política de aranceles, afirma que no hay excepciones, y después dice: ‘yo hablé con (el ejecutivo en jefe de Apple) Tim Cook’. No me digas. Después agrega: ‘hay un gran acuerdo disponible para Tim Cook”, declaró Warren en MSNBC. El alto ejecutivo visitó a Trump en su club y residencia en Florida poco antes de su inauguración y a título personal donó un millón de dólares para las festividades en torno a la toma de posesión del nuevo presidente.

El diputado demócrata Greg Casar denunció el acuerdo con Cook para eximir su empresa de los aranceles. Entonces, mientras las familias trabajadoras pagan más, Apple recibe trato especial. Trump recibe sobornos. Los multimillonarios reciben un trato especial. La gente trabajadora se jode .

Trump no ha ocultado que sus acciones han beneficiado a los que lo apoyan. En una reunión en la Casa Blanca trasmitida en vivo durante el sube y baja de los mercado bursátiles por los cambios en la aplicación de los aranceles anunciados por el presidente, se dirigió al financiero Charles Schwab y declaró entre risas: él ganó 2.5 mil millones hoy. Nada mal .

Muchos críticos denunciaron que esa escena no era nada menos que la confesión de un delito grave con el cual especuladores obtienen información no pública sobre cambios en el manejo de políticas o negocios que impactan las bolsas de valores.

Durante su campaña electoral, Trump dejó claro que esperaba que las empresas y los ricos que se beneficiaban por sus decisiones deberían hacer contribuciones al entonces candidato, pero esa práctica continúa ahora como presidente. Las cajas de la familia Trump suenan al continuar el desplome financiero , reportó el New York Times antes de describir cómo el Fondo Soberano Saudita ha canalizado cada vez más dinero a los negocios de la familia Trump.

Uno de los primeros actos del republicano al llegar a la presidencia fue suspender la aplicación de la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero, que sanciona a empresas por sobornar a funcionarios extranjeros. La Casa Blanca literalmente argumentó que esta ley colocaba en desventaja injusta a las empresas estadunidenses en sus negocios internacionales. Pero los pagos en efectivo por favores políticos podrían estar ocurriendo no sólo fuera del país.

Excepciones negociadas

Una investigación de ProPublica detectó que muchos ejecutivos de empresas estadunidenses se han estado reuniendo en privado con altos funcionarios de la Casa Blanca en busca de exenciones de los aranceles para sus negocios. Entre las excepciones que descubrieron se encuentran una para una resina empleada en la fabricación de botellas plásticas para Coca Cola y otras bebidas. Reyes Holdings, la empresa más grande que usa esta resina es una donante mayor de la campaña de Trump y recién contrató a un cabildero para buscar una exención para este producto, a pesar de que no puede argumentar que es un elemento estratégico y de interés para la seguridad nacional.