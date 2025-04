Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Jueves 24 de abril de 2025, p. 7

“El mundo infantil, ese del niño que llevamos dentro –y que muchos han olvidado o suprimido–, ha sido uno de los motores que me impulsaron a dedicarme a este camino”, dijo Pepe Frank, músico, compositor y narrador de historias que, con motivo de sus 45 años de trayectoria artística, ofrecerá hoy una función especial en el Centro Cultural Teopanzolco, en Cuernavaca, Morelos.

Se trata de una fiesta en forma de concierto, con músicos y personajes entrañables, como Teja la Coneja, además de invitados especiales, incluidos Ernesto Anaya, Iraida Noriega, Sara Emilia, Carlos García, Gerardo Pérez y Ernesto García.

Va a ser un recorrido de mi historia. Con más de 300 canciones, será difícil elegir, pero tocaremos unas15. Será un paseo por la música tradicional mexicana, por el blues, por el rock, la música sudamericana. Habrá de todo. Mucha alegría, juego, interacción con los niños y, como te digo, va a ser una fiestota.

En entrevista con La Jornada, el artista conversó sobre su andar creativo, la permanencia de su propuesta y el significado de seguir cantándole a la infancia –la propia y la colectiva– como una forma de resistencia, ternura y alegría.

Soy hijo de la radio. Cuando era un niño no había televisión, mucho menos Internet y todo lo maravilloso que hay ahora, así que crecí escuchando a los grandes intérpretes de la XEW y la XEQ de esos años , contó Frank, quien con un estilo lúdico y poético ha acompañado durante décadas a generaciones de infantes que se atreven a jugar, imaginar y cantar.

El artista destacó las voces de Pedro Vargas, Jorge Negrete, Toña La Negra, Agustín Lara y Francisco Gabilondo Soler Cri-Cri. “Crecí con el grillito cantor, escuchando sus letras, su imaginación y sus orquestaciones extraordinarias. Eso me marcó para siempre. Y aunque en ese momento nunca pensé: ‘Ah, de grande voy a ser compositor de música para la infancia’, en el inconsciente quedó esa alegría, ese gusto y esa afición por el mundo imaginario de los niños y de las niñas”.

Frank estudió Economía y trabajó como profesor de historia y funcionario público, hasta que un giro inesperado cambió su vida.

Un día, por azares del destino, me hicieron el favor de correrme tanto de un trabajo como del otro, por mis ideas. Me quedé sin chamba de un momento para el otro. Entonces, como tocaba la guitarra desde niño, me ofrecieron dar clases en una escuela , recuerda con humor.

Como la situación me lo exigía, yo estaba dispuesto a trabajar hasta de domador de leones. Así que llegué a mi primera jornada e improvisé. Para mi sorpresa, aquella sesión fue un éxito: las maestras me felicitaron y varios niños se abrazaron a mí , cuenta entre risas.

Recuerda que al salir de esa clase se sentó en la baqueta, aún conmovido, y pensó: Pepe Frank, esto es lo tuyo: niños, música, música, niños. Creo que ese fue el momento neurálgico que me motivó a seguir por este camino .

Sobre su proceso creativo, destacó que siempre ha tenido como objetivo principal plantear valores, inteligencia, sentido del humor, riqueza rítmica, variedad y un uso diferente de los instrumentos de la música tradicional mexicana y latinoamericana. Señaló que durante años la industria musical en México estuvo dominada por una sola empresa, que imponía sus criterios y bloqueaba propuestas como la suya.