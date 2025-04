Afp y Ap

Jueves 24 de abril de 2025, p. 18

Washington. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, criticó este miércoles al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial (BM) por dedicar una cantidad desproporcionada de tiempo y recursos a trabajar en el cambio climático, el género y los asuntos sociales , lo que calificó de agendas desenfocadas y les pidió que se centren en su propósito .

Aunque el Fondo Monetario Internacional y el BM desempeñan un papel fundamental en la economía mundial, “con el statu quo, se están quedando cortos”, afirmó Bessent, al señalar que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desea trabajar con esos organismos multilaterales, que proporcionan préstamos y otros apoyos financieros en todo el mundo, siempre y cuando, dijo se mantengan fieles a sus misiones . Así lo advirtió Bessent, en un discurso ante el Instituto de Finanzas Internacionales.

Bessent consideró que el FMI dedica un tiempo desproporcionado al cambio climático, el género y otros temas sociales, cuando debería centrarse en la cooperación monetaria mundial y la estabilidad financiera.