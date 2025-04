En un escrito dirigido a Zoé Robledo, director del IMSS, Iván Ugarte, atleta formado en el instituto y con una antigüedad de 12 años en la formación de nadadores, informó que fue despedido de manera verbal por no ser una figura pública . Asegu-ró que Juan Carlos Cortés, jefe de división operativa, le dijo que la causa de su salida era porque no me generas dinero como me lo va a generar quien lo sustituirá, una ex clavadista de alto rendimiento. Todavía más, le dijo que no se preocupara, pues seguiría a cargo de toda la operatividad y la nueva presidenta de la asociación solamente será para la foto . Así las decisiones de esa área del Seguro Social.

Lo mismo pasó con el doctor Felipe Garnica Barrios, presidente de la Asociación Deportiva de Pentatlón Moderno, cuya destitución se informó a la Federación Mexicana de esa rama a través de un oficio firmado por García Antonio. Indicó que la nueva titular es la C. Tamara Vega Arroyo .