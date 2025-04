Mientras tanto, la FIFA confirmó que el León quedó fuera de la competencia por violar la regla que prohíbe la multipropiedad, y aseguró que la plaza disponible no le corresponde al Alajuelense.

A decir del ex directivo Emilio Maurer, la FIFA y el TAS deben respetar el boleto que el León se ganó en la cancha, pues la regla de la no multipropiedad se instauró un año después de que el equipo obtuviera su lugar en la competencia. El torneo debe realizarse conforme a las reglas establecidas desde el inicio de la presente edición. Están aplicando una ley retroactiva, y eso no se vale .

Estimó además que la posible expulsión del conjunto de La Fiera del Mundial de Clubes no será realmente un escarmiento para el futbol mexicano por permitir la multipropiedad. Esta situación existe desde hace muchísimos años, y con esto no se va a acabar. FIFA y Concacaf conocían perfectamente el caso de Grupo Pachuca y aun así permitieron que sus dos clubes participaran en el torneo, pero hoy parece una venganza personal contra esta empresa , comentó.

En caso de que el TAS falle en contra del León, la FIFA tiene previsto un partido de repechaje entre el América y Los Ángeles FC, de Estados Unidos, para definir qué equipo ocupará el lugar de los esmeraldas.

Al respecto, Maurer opinó que el club que sea designado para sustituir al León debería rechazar la invitación “por dignidad. Cualquier equipo que presuma de tener orgullo, aunque sea tricampeón, si va al Mundialito sin haberse partido el alma en la cancha para conseguir el boleto, para mí, sería vergonzoso”.