Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Jueves 24 de abril de 2025, p. a10

Aún se vislumbra lejano el restablecimiento del ascenso y descenso en la Liga Mx, así como la desaparición de la multipropiedad, prácticas fuertemente criticadas a es-cala internacional. Los motivos son los intereses económicos de los dueños, así como una supuesta falta de condiciones que le den solidez al torneo pa-ra que sea más atractivo ante nuevos inversores, sobre todo aquellos provenientes de Estados Unidos.

Es un tema cultural. En Europa no cabe la opción de que no se sienta la angustia y la euforia de ascenso y descenso. Evidentemente, y desde un punto egoísta, porque represento a un club pequeño en México, yo estoy encantado del cierre del descenso. No así del ascenso, pues la Liga Mx tiene la dimensión suficiente para permitir más clubes en la Primera División. Y si tengo que votar, siempre lo haré en ese sentido. Pero respetaré, por supuesto, la decisión de la mayoría , dijo sin tapujos Miguel Ángel Gil, presidente del Atlético de San Luis, filial del Atlético de Madrid, durante la edición 2025 del Sports Summit LATAM.

Gil también puntualizó que otro aspecto por el cual la Liga Mx prefiere no restablecer el ascenso y descenso se debe a la posibilidad de futuras inversiones estadunidenses en el futbol mexicano , por la cercanía con ese país donde no existe este sistema deportivo que otorga un castigo al plantel de peor desempeño.

La Liga Mx se convirtió en 2020 en uno de los pocos torneos en el mundo, junto con Estados Unidos, en no tener ascenso y descenso al suspender este sistema de mérito deportivo al menos hasta 2026, cuando se llevará acabo el Mundial. El argumen-to en ese momento era debido a las afectaciones económicas a los clubes por la pandemia de covid-19.

Tanto Gil como Jorgealberto Hank Inzunza, presidente de Xolos, y Mauricio Culebro, dirigente de Tigres, indicaron que es indispensable la independencia de la Liga Mx de la Federación Mexicana de Futbol para vender los derechos de televisión de manera centralizada y así dar más estabilidad a los clubes y que el torneo sea más atractivo para los inversionistas.