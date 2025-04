El rey Felipe cerró la ceremonia con un análisis de la obra de Pombo desde la ética, a su interés por la bondad y por la verdad . Además, aseguró que “el interés poético y literario por la bondad resulta sorprendente, porque diríase que la maldad –y conste que me refiero al ámbito literario– ofrece más posibilidades. Tal vez en esto Cervantes sea un gran precedente. Lo que caracteriza la moral del caballero andante es ‘desfazer entuertos’, la lucha por la justicia y la ayuda al débil.

“Álvaro Pombo ha comentado que Dostoievski intentó durante toda su vida contar la historia de un hombre bueno, y no lo logró a pesar de sus esfuerzos. Pombo no es un ingenuo. No piensa que todo el mundo sea bueno, sino que sería deseable que lo fuera. De hecho, ha retratado con profundidad personajes malvados en alguna de sus obras, como Los delitos insignificantes, Contra natura o El exclaustrado, pero siempre ha presentado la maldad como un fracaso, como una oportunidad perdida, insistiendo en la vulgaridad del mal. No hay en él nada grandioso. En cambio, la bondad le parece lo inaudito, lo brillante, la gran creación.”

Como es habitual en España, ayer también se inició la lectura continuada de El Quijote de la Mancha en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y en Cataluña; asimismo, celebraron el Día de Sant Jordi, la fiesta del libro y la rosa.