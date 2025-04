No obstante, ninguna de esas leyes cuenta con reglamentos operativos , insiste Turok. Esto, a su decir, deja en el aire preguntas claves: ¿A quién debe solicitarse permiso para realizar una colaboración respetuosa? ¿Cómo se realiza el trámite? ¿Qué ocurre si no hay una asamblea funcional en la comunidad?

La antropóloga señala que el camino es complejo. No estoy diciendo que no esté de acuerdo; sin embargo, se requiere de mucho interés y voluntad política para implementar esas medidas .

▲ Aspectos del encuentro de arte textil Original, en 2024, y venta de mercancía en el centro de Coyoacán, en marzo pasado. Foto Yazmín Ortega Cortés y Luis Castillo

▲ Marbella Sánchez Jiménez, artesana de 24 años originaria de Santa María Xadani, Oaxaca, en el encuentro de arte textil Original que se celebró en Los Pinos en noviembre de 2024. Foto Yazmín Ortega Cortés

Ni siquiera los artesanos son dueños de su creación. Dicen que se puede ir a las comunidades, comprar, vender y luego hacer lo que uno quiera. Pero ¿qué va a pasar cuando me demanden, que me digan que no les pagué bien, que hago extractivismo? Entonces, ¿es mejor ya no comprar ni vender artesanías y que sus creadores vean y negocien con sus asambleas comunitarias?

Bordados industriales

Uno de los grandes riesgos, en palabras de Turok, es que se paralice la colaboración económica con artesanos. Si una diseñadora paga bien a un grupo de bordadoras, pero la asamblea exige dar empleo a toda la comunidad, el proyecto se vuelve inviable , ejemplifica.

Aunque asume que los casos más visibles son los de las grandes firmas internacionales, para la especialista son igual de preocupantes las empresas que estampan y comercializan diseños indígenas en rollos de tela en la Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas y otras ciudades de la República.

Y nadie dice nada , critica, para luego señalar que otro caso alarmante, sin que tampoco se haga ruido, es el de los bordados industriales.

En Oaxaca, alerta, se repartieron entre comunidades mixes máquinas computarizadas que producen en masa huipiles estilo Istmo de Tehuantepec o con diseños mazatecos e incluso chiapanecos, y que son vendidos como artesanía tradicional , sin regulación.

Por una parte, me parece bien que las mujeres indígenas que no pueden pagar prendas tradicionales accedan a prendas económicas. Pero ¿eso contraviene las leyes? No lo sé.

A manera de colofón, destaca un fenómeno paradójico: mujeres indígenas que venden en el centro histórico de Querétaro, entre otros polos turísticos del país, chalinas fabricadas en India o China como si fueran propias, a las cuales les quitan las etiquetas.

Es muy económico producirlas, están hechas en tela acrílica, con diseños parecidos a los del Istmo de Tehuantepec, y esas mujeres las ofrecen a un superprecio, asegurando que ellas las hicieron , relata.

“Por vender y generar ingresos, compran lo más económico, porque les da un margen de reventa. Lo tradicional, muchas veces, ya no lo hacen, porque viven en la ciudad y les cuesta mucho; mejor lo mandan traer de su comunidad porque es más barato.

Aun así, prefieren vender lo que producen esas industrias artesanales y que permite que un chal cueste 100 pesos. Es imposible que en México un rebozo artesanal sea vendido en ese precio. Ésa es la estrategia comercial de un grupo indígena, ¿debemos prohibirlo? No me corresponde decidirlo, sólo documentar , indica.