▲ Es bueno que haya estrategias para reconocer la cosmovisión maya, pero deben acompañarse del conocimiento de lo que uno viste , mencionó la doctora Lilian Dolores Chel Guerrero a La Jornada. Foto cortesía de la entrevistada

En su comunidad, asegura, sí hay conciencia del significado que encierran sus vestimentas tradicionales. Especialmente la población más adulta sabe el trasfondo de energía que llevan el color, los diseños, todo el impacto que hay detrás de eso. No sólo es una cuestión material, sino también espiritual, que tiene que ver con la cosmovisión maya o indígena .

–¿Cómo afecta a una comunidad la apropiación indebida de sus diseños?

–Es un despojo. Nos quedamos sin lo que nos pertenece, sin los beneficios de su comercialización ni de algo que es muy importante: el reconocimiento como autores. Es desdeñar a la cultura y los individuos que la integran.

Innovación y riesgos

Lilian Chel admira cómo la naturaleza se refleja en la vestimenta maya, desde el huipil, que es la prenda del diario, hasta el terno, usado en ocasiones de gala, con sus bordados de diseños florales.

Habla de las innovaciones que en años recientes ha experimentado la iconografía de la región. Cita el ejemplo de cuando se impulsó la denominación de origen del chile habanero y se comenzaron a diseñar ternos con imágenes alusivas a ese fruto y sus hojas.

El propósito fue dar a conocer algo originario, y eso es bonito, porque lo que acontece queda plasmado en nuestras prendas , detalla la ingeniera química industrial, quien aclara que los cambios en la vestimenta se han dado en los diseños de los bordados, no así en las prendas, que se remontan a generaciones atrás.

No obstante, advierte que desde hace dos o tres décadas se ha presentado una serie de modificaciones en los ternos, así como en la realización de los bordados; esto último porque la mano de obra artesanal está siendo desplazada por maquinaria industrial.

“Hacer un terno tradicional lleva de seis meses a un año; pero ahora, con las ‘nuevas tecnologías’, son de uno a tres meses”, indica y agrega que los artesanos han tenido que actualizarse por las demandas del mercado, en términos de tiempo y costos.

Ruptura generacional y discriminación

Una de las grandes deudas de Lilian Chel es no haber heredado de su abuela el conocimiento para elaborar sus vestimentas tradicionales. El relevo generacional se está perdiendo , alerta y explica que entre los mayas de Yucatán es un saber que se estancó hace dos generaciones en la mayoría de las comunidades indígenas, por lo menos las cercanas a Mérida.

En el caso de las poblaciones más alejadas, aún se conserva el oficio, así como el relevo generacional. Hay comunidades enteras que viven de hacer ropas típicas , dice.

La ruptura de esta científica y activista con aquel tipo de conocimiento, como ocurre en infinidad de casos, responde al desdén con el que hasta hace no mucho eran tratados los indígenas en México.

Tuve que renunciar a mi cultura para poder estudiar, porque si no, era motivo de discriminación. Me negaba a ponerme un traje típico, lo veía como un disfraz. Fue en la maestría cuando me reconocí como indígena y me sentí orgullosa de portar mi ropa tradicional , sostiene.