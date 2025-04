En su conferencia, la mandataria respaldó al titular de la SEP, quien ha sido criticado en redes sociales porque ¡cómo es posible que si está promoviendo el programa Vida Saludable se reúna con la Coca Cola. No hay ningún acuerdo ni nada que tenga que ver con poner en riesgo la vida de la gente, ni menos la de las niñas y los niños .

Añadió: No, cómo cree, si la Coca Cola hace mucho daño. ¡Que me perdone la Coca Cola, pero todo en abuso hace daño! La Coca Cola, hay que decirle a Paco Taibo (director del Fondo de Cultura Económica), se lo decimos a cada rato, que fuma y toma Coca Cola: hace daño a la salud .

–Se entiende que a lo mejor no les haya gustado que se reuniera, pero que quede muy claro que él no hace ningún acuerdo de ningún tipo, y en todo caso, la reunión era para explicar el porqué del programa.

La reunión del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, con representantes de algunas empresas que elaboran productos considerados comida chatarra no tenía la pretensión de buscar un acuerdo que revirtiera el programa Vida Saludable, que prohíbe la venta de comida y bebidas de bajo valor nutritivo en las escuelas, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. A él lo convocaron estas compañías para que explicara los alcances del programa, pero no hay nada a cambio .

Sheinbaum subrayó que el programa Vida Saludable no sólo pretende restringir la venta de comida no saludable en las escuelas, sino también, con la colaboración de personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, dar seguimiento al peso y la talla de los estudiantes de educación básica.

En paralelo, se desarrolla otra política denominada Visualiza tus sueños, consistente en la realización de exámenes de la vista a los estudiantes, y en el caso que lo requieran se les entregan anteojos gratuitos.

–¿Hay algún interés del gobierno en eliminar el etiquetado en los alimentos?

–No, no. No hay nada a cambio de aquella reunión. El etiquetado continúa; el programa Vida Saludable continua; el que no se venda comida chatarra en las escuelas continúa todo, como va. En todo caso, fue una reunión informativa –insistió la titular del Ejecutivo.