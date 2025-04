Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de abril de 2025, p. 10

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, advirtió ayer que se han detectado candidatos a juzgadores ligados al crimen organizado, por lo que respaldó el acuerdo que alista el Instituto Nacional Electoral (INE) para revisar si los aspirantes están impedidos de competir.

No está mal la determinación , dijo, al dar a conocer que se ha detectado que algunos defensores de narcotraficantes intentan acceder a un puesto del Poder Judicial. Pero no deberían participar, pues no cumplen con la exigencia constitucional de probidad, subrayó.

Consideró que tal revisión debería ser antes de la elección de junio próximo e insistió en que sería muy desafortunado que un defensor de narcos acreditado o un juez que ha liberado traficantes de drogas se puedan colar.