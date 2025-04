Explicó que la propuesta presenta carencias técnicas, no tiene ni un solo indicador verificable ni presupuesto etiquetable. El plan abandona a las policías municipales, por lo que no seremos cómplices de la simulación y votaremos en contra , advirtió.

Quien desde ayer se manifestó en contra fue el PRI. En sesión de la Comisión de Seguridad Pública, en la que se avaló el dictamen, el coordinador tricolor, Manuel Añorve, estimó que esta estrategia es una calca de la política fallida del sexenio pasado de abrazos, no balazos.

Gerardo Fernández Noroña (Morena), presidente del Senado, informó que se está invitando al funcionario para que acuda ante la Junta de Coordinación Política, aunque todavía no hay fecha definida para el encuentro. Puede ser en esta semana o la siguiente. Se están cuadrando agendas , explicó.

El panista Enrique Vargas criticó que no se contempla el municipalismo, pues prevé atender 50 municipios, pero hay 700 que no tienen un solo policía.

Insistió en que el sexenio pasado tuvo una estrategia fallida de seguridad y recordó de nueva cuenta que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador saludó a la abuela de Los Chapitos, mientras su abogado lo jaloneó.

La morenista Lucía Trasviña le dijo que ya basta de mencionar que el ex mandatario saludó a la mamá de El Chapo Guzmán. ¿Cuántos políticos del PAN, cuántas veces senadores, diputados, saludaron, abrazaron y se tomaron la copa con el ex secretario de Seguridad Genaro García Luna, también acusado de estar coludido con el narcotráfico?, preguntó.

¿Cuántos del PRI con Tomás Zeron y con Luis Cárdenas Palomino?, continuó, al pedir que no se olviden de ese pasado negro y oscuro. La delincuencia y la inseguridad no vienen de ahorita. Cuántos años gobernaron el PRI y el PAN, y qué hicieron. Lo de los carteles no viene de 2018 para acá. Operaron con la complacencia y la complicidad de los políticos, puntualizó.

La estrategia de seguridad se aprobó en la comisión referida con 10 votos a favor, tres abstenciones y dos en contra. Contempla cuatro ejes rectores: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación absoluta en el gabinete de seguridad y con las entidades federativas.