Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de abril de 2025, p. 3

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a destacar el pensamiento progresista, crítico del neoliberalismo, solidario con los más olvidados y a favor de la paz del papa Francisco, quien murió el lunes a los 88 años.

Informó que no viajará a los funerales para el líder del Vaticano, que se realizarán el sábado, y en representación del gobierno de México acudirá la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

En la conferencia mañanera, ante una nueva pregunta en torno a la figura del pontífice –en particular si reiteraba que se trató del papa más revolucionario , como la hoy mandataria se refirió a él cuando estaba en campaña–, la jefa del Ejecutivo evitó repetir ese calificativo y, por lo contrario, destacó que Francisco guio su actuación con valores de austeridad que le permitieron dejar un importante legado.

“El Papa tuvo su influencia en la propia Iglesia católica, creo que eso le toca… No, no me gustaría entrar a ese tema (si fue el más revolucionario), sino más bien a su pensamiento”, aseveró.