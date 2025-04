S

emana triste. Tres nombres inscritos en la historia del rock mexicano forman parte del obituario de Semana Santa este 2025: el 16 de abril, resultado del postrer adiós de Carlos Robledo, salieron a relucir nombres como Decibel, Size, Casino Shanghai, bandas, entre muchas más, que acompañaron en vida al multinstrumentista, compositor y socio de andanzas sonoras y performanceras de personajes como Walter Schmidt, Illy Bleeding, Ulalume, Humberto Álvarez, Álex Eisenring, Carlos Vivanco, Xavier Baviera, et. al. Al día siguiente, 17, corrió la noticia del fallecimiento de Jaime Rodríguez, y en el muro de El Haragán y Cía se confirmó: Jaime Rodríguez, en algún momento de su vida hace muchos años, fue nuestro primer bajista, fue un buen compañero musical que impulsó los inicios de El Haragán y Cía, que descanse en paz . Al dejar al Haragán, Jaime fundó La otra cara de México, donde siguió rocanroleando. Y el sábado, en Facebook, la LBP (Asociación Latinoamericana de Body Piercing AC) publicó: Con profundo y sincero dolor comunicamos que el jueves 17 de abril nuestro querido Danny Yerna, miembro fundador de LBP y pieza clave en la historia del piercing latino, ha partido de este mundo . Danny es conocido no sólo por su prestigio en el área de tatuajes y perforaciones, sino por ser parte de Tutti Frutti, el mítico espacio al norte del entonces DF, refugio de músicos como Caifanes, Atoxxico, Cafeta, y de punks, darks, choperos. Danny Wakantanka, belga, se volvió defeño de coraza desde los años 80.

Discos debut con historia

Un buen número de músicos roqueros han conocido el éxito después de grabar dos-tres discos. Son pocos quienes lo consiguen desde su primera grabación. En este singular apartado de la historia del rock mexicano hay producciones que se siguen escuchando a pesar del transcurrir de los años. Empecemos con Film, disco debut de Casino Shanghai, el cual, desde la foto de portada, da señales de una personalidad a contracorriente: Ulalume, Walter Schmidt, Humberto Álvarez y Carlos Robledo lucen clásica elegancia alejada de la imagen rocanrolera ochentera; Film contiene ocho cortes impregnados del tecno pop donde la caja de ritmos y lo sintetizadores son protagonistas; desfilan, con letras en inglés, canciones como Holow Bodies, If you dance, Breathless, Sexy Bodies, Lip to lip, títulos que no esconden el contenido erótico de las rolas. Otra grabación de aquella década es Arpía, de Cecilia Toussaint; de las 10 canciones instaladas en la memoria roquera, basta mencionar tres de ellas: Prendedor, Me siento bien pero me siento ma l y Ámame en un hotel; en todas destaca José Luis Domínguez en la guitarra. Y un caso singular es el acontecido con Valedores juveniles, disco debut de El Haragán y Cía; son 10 narraciones citadinas convertidas en rolas, que sorteando el rigor del tiempo siguen cantándose en los conciertos del grupo: Mi muñequita sintética, No estoy muerto, Él no lo mató, El Chamuco y A esa gran velocidad. En ese tiempo, Jaime Rodríguez era el bajista de Haragán.