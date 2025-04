En cuanto a la popularidad, entre comillas o no, señalemos que hay (ultrasolemne) grabación por parte del llamado declamador de América , Manuel Bernal (1901-1975) y, lo ya apuntado, que el romancero no ha dejado de tener presencia entre los fieles por los tiempos de Cuaresma.

La Verónica enjuga el rostro de Jesús: En el pesebre, de niño, / eras estrellita de oro; / de joven, entre los lirios, / el más fragante de todos; / bajo los soles maduros / pareciste el más hermoso; / mas hoy, cuando todos dicen / que no tienes ni decoro, / es cuando me gustas más: / eres ¡el Divino Rostro! (Concedamos que quizá al final el vuelo lírico decae un poco).

Pero… ¡Que no me falten espinas / ni lágrimas en los ojos, / ni sudor, ni bofetadas, / ni manchas de sangre y lodo! / Con tal que a ti me parezca, / sufrir me parece poco .

Luego de afirmar, de las almas: todas quieren consolarte / ¡y todas vienen llorando! , se advierte: Yo sé que por fuera sufres, / mas, por dentro, estás gozando, / porque el amor, cuando hiere, es como aroma de bálsamo / que mientras más nos traspasa / es más suave y delicado .

XI estación: Hay en tus claros abismos / veneros de vida eterna; / nosotros tenemos sed / en nuestras áridas venas .