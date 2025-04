C

omo es temporada de bolas de cristal, el Fondo Monetario Internacional desempolvó la suya, de por sí destartalada, y en ella dice haber visto el nada atractivo futuro inmediato de la economía mundial y, particularmente, el de la mexicana que este año entraría en recesión , aunque, benévola, también augura que en 2026 repuntará . En el centro de ese artefacto clarividente aparece, nítida, la causa del deterioro : un hombre obeso, bobalicón, de color naranja, ya entrado en años y enloquecido con su espada arancelaria de nombre Donald Trump, quien apenas en un trimestre ha provocado tremendo follón global.

La Jornada (Dora Villanueva) lo reseña así: la economía mexicana caerá en recesión este año y, aunque se proyecta cierta recuperación en 2026, las perspectivas de crecimiento para México son las más castigadas por el FMI, luego de los amagos y medidas comerciales que, en menos de tres meses, ha lanzado la administración de Donald Trump. Debido al impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos, la incertidumbre y las tensiones geopolíticas asociadas, así como mayores dificultades para acceder a financiamiento, el organismo proyecta que este año la economía mexicana caiga 0.3 por ciento y que el próximo repunte 1.4 por ciento, Ningún país será tan afectado por la incertidumbre y las medidas comerciales lanzadas por la administración de Estados Unidos como México .

Divulgadas las visiones develadas por la destartalada bola de cristal del FMI, la presidenta Sheinbaum utilizó la propia para desmentirlas: no conocemos con base en qué lo hacen; no coincidimos con esta visión, entre otras cosas, porque nosotros estamos trabajando. Nosotros tenemos modelos económicos que tiene la propia Secretaría de Hacienda que no coinciden con este planteamiento. Normalmente, y así lo creen muchos de los organismos financieros internacionales que estaban, por cierto, acostumbrados a decir qué se tenía que hacer en cada país; ellos no creen que el gobierno pueda hacer nada para cambiar una situación que viene del propio mercado. Y nosotros no coincidimos con esa visión, por eso planteamos el Plan México .

Entre bolas de cristal se vean, aunque lo cierto es que con su espada arancelaria el enloquecido hombre naranja ha puesto a parir al mundo: sin más, el grueso de las naciones se ha doblado ante sus amenazas; muy pocas, como México, han optado por la vía de la negociación y si bien han logrado avances, todos los días sale Trump con otra intimidación, con otro condicionamiento, y las menos, con China a la cabeza, han respondido con el mismo tono e intensidad, actitud que parece haber doblado al energúmeno de la Casa Blanca.