Trump trazó su línea roja en público: prohibir que Irán obtenga bombas nucleares, que por canonjías celestiales sólo ostenta Israel en Medio Oriente y que van, dependiendo de quien realice las estadísticas sesgadas, de 90 ( https://bit.ly/4iGMkG5 ) hasta 500 bombas clandestinas que no son motivo de inspección de la Agencia Internacional de Energía Atómica cuando el país hebreo ni se digna a firmar el Tratado de No Proliferación, en contraste con la nación persa que sufre una discriminatoria vigilancia internacional sobre su proyecto nuclear civil. Trump manifestó que desea que Irán sea grande y próspero .

Según The Times of Israel, Netanyahu sopesa realizar un ataque limitado (¡megasic!) sobre los sitios nucleares de Irán, pese a la renuencia de Trump , lo cual requerirá menos (¡megasic!) apoyo de EU (https://bit.ly/3YFG4Xk). Se trataría de una bravata sicológica, porque es altamente improbable que Israel se aventure a un ataque unilateral sin tener el apoyo mínimamente del espionaje de EU. No todo es rosa cuando ahora la amazona israelí Merav Ceren –ex funcionaria del Ministerio de Seguridad de Israel, según Drop Site News (https://bit.ly/3RtBQ16)–, recientemente nombrada directora para la Mesa de Israel e Irán en el Consejo de Seguridad Nacional de Trump, goza de un enorme poder para influir en la política de EU ante Irán (https://bit.ly/3Rr5p3t). Ya hace casi 10 años Ceren fustigó el acuerdo sobre el contencioso nuclear con Irán de la dupla Obama/Biden: “No, el esta­bli­sh­ment de seguridad de Israel no apoya el arreglo con Irán (https://bit.ly/42ottKx)”.

Las negociaciones entre EU e Irán navegan ahora entre la diplomacia y el poder militar nuclear de Israel que busca descarrilar cualquier arreglo con el fin de que Netanyahu se mantenga en el poder, mientras su país se encuentra al borde de una guerra civil, según el ex premier jázaro (khazar; https://bit.ly/3QqemJr) israelí Yahir Lapid cuando “judíos matarán a judíos (https://bit.ly/4jBalys)”.

