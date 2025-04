David Brooks y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de abril de 2025, p. 21

Nueva York y Washington., Los rectores de más de 200 universidades han firmado una carta colectiva de condena a los intentos del gobierno de Donald Trump de interferir en sus instituciones, mientras el productor ejecutivo del legendario programa noticioso 60 Minutos anunció su renuncia luego de la rendición de su empresa CBS News ante presiones de la Casa Blanca, entre nuevos brotes de resistencia de alto perfil contra el nuevo régimen estadunidense.

Los rectores de las universidades, incluidos los de las prestigiosas Harvard, Princeton y Brown, denunciaron públicamente la interferencia política sin precedente del gobierno contra instituciones de educación superior. La declaración publicada ayer por la Asociación Estadunidense de Colleges y Universidades es la expresión más amplia y contundente hasta la fecha desde que el gobierno de Trump emitió una serie de amenazas de retirar cientos de millones de dólares en fondos federales y exigió cambios en el currículum, medidas contra lo que califica engañosamente de antisemitismo y hasta la instalación de supervisores externos para monitorear los cambios exigidos.

Columbia fue la primera universidad en negociar y rendirse ante las demandas de Trump y otras han indicado que están negociando, pero Harvard sorprendió al rechazar las amenazas del retiro de unos 2 mil millones de fondos federales. Más aún, Harvard se convirtió en la primera universidad en demandar legalmente al gobierno por estas amenazas ( https://www.aacu.org/newsroom/a-call-for-constructive-engagement ).

Los ataques de Trump contra medios de comunicación también han empezado a provocar mayor repudio. Bill Owens, productor ejecutivo de la revista noticiosa dominical de televisión, quizá, más famosa y antigua (57 años) de Estados Unidos, anunció su renuncia porque habían perdido su independencia periodística. Le informó a su equipo que ha quedado claro que no podrá tomar decisiones independientes , reportó el New York Times.

El programa ha estado bajo intensa presión del presidente Trump, quien ha acusado al programa de comportamiento ilegal por editar de manera engañosa una entrevista con su contrincante electoral demócrata Kamala Harris, en octubre. El presidente ha interpuesto una demanda contra CBS por 10 millones de dólares y ha exigido una disculpa del programa. Los dueños de CBS, Paramount, necesitan la aprobación del gobierno para vender su empresa, y por lo tanto, desean negociar una solución a la demanda de Trump.

Otros grandes medios, incluidos la agencia Ap, la radio nacional pública NPR y televisión nacional pública PBS también han sido sujetos de castigos y amenazas de la Casa Blanca desde que llegó Trump en enero.