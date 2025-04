Reuters y Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de abril de 2025, p. 18

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el martes que no tiene planes de despedir al jefe de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, pero que quiere que las tasas de interés bajen.

No tengo intención de despedirlo , dijo Trump a periodistas en el Salón Oval. Me gustaría verlo un poco más activo en cuanto a su idea de bajar las tasas de interés , agregó. Si no lo hace, ¿es el fin? No , aclaró Trump, que el lunes calificó a Powell de gran perdedor .

La declaración de Trump supone una reducción de las tensiones tras varios días de duras críticas al jefe del banco central por no reducir más las tasas de referencia desde su llegada al poder.