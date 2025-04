Joshua Reyes Sámano

El Guadalajara atraviesa una crisis que le impidió clasificar a la liguilla por segundo torneo consecutivo y no disputa una final desde el Clausura 2023, cuando cayó ante Tigres. La salida del técnico Gerardo Espinoza evidenció una falta de planeación del equipo y una carencia de líderes en la cancha , que le ha propiciado eslabonar una sequía de ocho años sin título de Liga.

No hay una planeación a mediano y largo plazos, están improvisando. En segundo lugar, no están contratando buenos jugadores, vienen algunos para llenar el hueco, pero no son los mejores futbolistas. Hay que entender que es una filosofía diferente estar en Chivas en relación con otros equipos y los que vienen de otros lados no lo entienden , comentó Javier Cabo Valdivia, integrante del histórico Campeonísimo en las décadas de 1950-1960.

El último cetro de los rojiblancos fue en el torneo Apertura 2017, donde se impusieron a Tigres con el argentino Matías Almeyda en el banquillo, tras 11 años de espera para ver otro trofeo liguero en sus vitrinas. En los últimos seis meses a las Chivas les ha faltado estabilidad y un proyecto que les devuelva el protagonismo de antaño; de octubre a marzo, han pasado cuatro diferentes cuerpos técnicos que por diversos factores dejaron el club.