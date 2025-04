Una fuente de la fiscalía dijo que esta semana comenzará la búsqueda de los supuestos cuerpos. Sin embargo, Herrera no está vinculado formalmente a una investigación.

Los ex paramilitares condenados sostuvieron que el objeti-vo del ex ciclista, una leyenda del deporte colombiano, era apoderarse de sus predios.

El ex deportista de 63 años fue señalado por dos ex paramilitares ante un tribunal de paz de confabular con ellos en 2002 para matar a cuatro vecinos de una de sus fincas en Silvania, en el centro del país, según reveló Noticias Uno.

Bogotá. El ex ciclista colombiano Luis Lucho Herrera, campeón de la Vuelta a España en 1987, es acusado de formar parte de una supuesta trama con paramilitares para asesinar a campesinos y apropiarse de sus tierras, imputación que él niega.

Considerado uno de los mejores ciclistas latinoamericanos de la historia, particularmente por sus dotes en la montaña, el ex pedalista aseguró que se trata de un montaje para enlodar su nombre. Jamás he pertenecido a grupos criminales ni he pretendido hacer daño a persona alguna , dijo en un comunicado.

El Jardinerito de Fusagasugá, como es conocido, añadió que se puso a disposición de la fiscalía para brindar todas las explicaciones que correspondan .

Herrera fue secuestrado durante algunas horas en 2000 por la guerrilla de las FARC, que dejó las armas en 2017, para extorsionar a su familia.

Con su victoria en España se convirtió en el primer ciclista colombiano en ganar una de las grandes vueltas. También conquistó varias etapas en el Tour de Francia y el Giro de Italia.