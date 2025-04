Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de abril de 2025, p. a11

Con una bolsa de 10 kilos en la espalda, comida deshidratada y un puñado de geles para hidratación, Tania Carmona corrió cinco ultramaratones de 250 kilómetros en un año a través de algunos de los entornos más hostiles del planeta.

En marzo, la deportista mexicana se convirtió en la primera latinoamericana en culminar el Grand Slam plus superando temperaturas extremas y vientos feroces que la llevaron casi a desfallecer.

Más que un reto físico, es mental, muchas cosas pasan por tu cabeza cuando estás recorriendo algunos de los terrenos más complicados de la Tierra. Es una mezcla entre orgullo y dolor. Cuando faltaban algunos metros para concluir sólo podía pensar en que mi sufrimiento pronto terminaría , compartió Carmona.

Cada paso de los mil 250 kilómetros fue una lucha. La corredora peleó contra el cansancio, la sed, la humedad y la incertidumbre de recorrer lugares poco explorados y peligrosos.

Sólo podíamos llevar una mochila con todo lo necesario: chamarras, agua, una bolsa de dormir, un tapete, equipo médico, gel y comida deshidratada como si fuéramos soldados. No fue nada sencillo cumplir cada reto durante un año, pero mi tenacidad era más fuerte. Me daba mucha fuerza el llevar la bandera de México pegada en el hombro.

Entre pastizales enormes y estepas sin fin, Carmona solía preguntarse el porqué estaba ahí, en un reto al que pocas personas en el mundo se aventuran.

Si te confieso algo, correr no me encanta, no es mi deporte favorito. Lo que me gusta es lo que este tipo de retos provoca en ti. Es una meta personal, físicamente te lleva al extremo y la recupera-ción de cuatro a ocho semanas después de cada desierto es difícil, porque el cuerpo no está acostumbrado a tanta exigencia.

De las 18 personas que culminaron el reto con la mexicana, sólo ocho son mujeres.