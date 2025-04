He logrado muchísimo en mi deporte. Para volver, tendría que estar realmente emocionada , declaró la estadunidense

Sin embargo, aún no ha decidido si participará en Los Ángeles, considerando sus logros anteriores y el impacto de París 2024 en su salud.

El 2028 parece tan lejano. Y mi cuerpo envejece. Lo sentí en París. Al final de la competencia, volví al pueblo, tomé el ascensor y mi cuerpo literalmente se desplomó; estuve enferma durante 10 días. Así que, siendo sincera, no lo sé. Ya veremos , dijo a L’Equipe.

La deportista de 28 años de edad es la gimnasta más condecorada de la historia olímpica, pero su triunfo le dejó secuelas que no sabe si podrá superar.

Simone Biles no está segura si competirá en los Juegos Olímpicos de su país en Los Ángeles 2028 después de revelar que su cuerpo colapsó tras su éxito en París.

Antes, era perfectamente anónima entre la multitud, y eso era una verdadera bendición; ahora, dondequiera que esté, la gente me reconoce, me llama, me pide un autógrafo, una foto.

Ocho meses después de París, Biles sigue en terapia fortaleciendo la confianza que la llevó a ser la mejor del mundo.

El trabajo mental ha sido el más duro, presentarte siempre es lo más difícil en una situación en la que sientes que es un espacio negativo o que puedes fallar. Sigo empujándome y haciendo mi viaje mental. Estoy agradecida de por vida de haber tenido acceso a ello y de saber que me merezco tener esa salud .

La estadunidense elogió a su rival, Rebeca Andrade, de Brasil, por recuperarse de una lesión y por empujarme más allá de mis límites , pero también dijo que la gimnasia ya no necesita a ambas.

¿Solo necesita a una de nosotras, no? Especialmente porque (Andrade) no estará sola , expresó Biles. Una generación joven tocará la puerta y todo comenzará de nuevo .

Independientemente de su futuro en la competencia, Biles seguirá siendo una voz poderosa en temas de salud mental. Estoy muy orgullosa del trabajo realizado para llegar a este punto, y seguiré siendo la voz de los que no tienen voz .

