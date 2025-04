E

l mundo en que hoy vivimos ya no es el de hace una década, menos el de hace dos y tres, y no se diga el de hace 50 años. La velocidad de los cambios es el producto de la innovación tecnológica que proviene de la investigación científica que hoy realizan más de 8 millones de seres humanos. Los vertiginosos cambios que hemos vivido, por ejemplo en el caso de las comunicaciones, son abrumadores. Se pasó del teléfono fijo, al telégrafo, al fax, al teléfono móvil cada vez más sofisticado. Lo mismo sucedió con la evolución de las computadoras. El último gran aporte es la inteligencia artificial, y a pesar de lo que nos hizo reflexionar Noam Chomsky (https://acortar.link/IpJbpI). He quedado estupefacto al comprobar que hoy es posible traducir un texto del castellano a cualquier otro idioma y viceversa, y que esta operación no dura un segundo. ¡Es instantánea y además es perfecta! La información, como las noticias (legítimas o falsas), van y vienen. Los algoritmos comienzan a dominar por todos los rumbos. La modernidad industrial ha trastocado el tiempo, como lo ilustró Luciano Concheiro Jr en un pequeño libro (https://acortar.link/gVuGc9). Pero si el cambio tecnológico está en el fondo de las transformaciones, éstas se han convertido en nuevos procesos económicos, sociales, políticos, institucionales y ambientales de gran interés. El primer gran tema es saber si estamos o no ante el fin del capitalismo como regimen económico. No hay certeza alguna. Sólo indicadores, como lo que sucede en Estados Unidos y lo que ocurre en países como China o México. Todo lo que sale de la boca de Donald Trump es un gigantesco lamento que canta con dolor la decadencia y el desmoronamiento de su país. El imperio se viene abajo. Trump y sus acciones recuerdan los comportamientos desquiciados de Calígula o Nerón durante el fin del imperio romano. Lo que no sabemos es si este final durará igualmente unos 400 años o si justo por el cambio tecnológico será más rápido.