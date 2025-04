En la inauguración del encuentro el subcomandante Moisés llamó a pensar el nuevo mundo que queremos porque el capitalismo nació mal y por eso va a morir, queremos un arte para la vida, distinto al de muerte para la gente del campo y la ciudad y también para la naturaleza al que nos acostumbró el sistema y nos tiene dominados, pero después de que muera no vamos a tener nada si no nos preparamos. Tenemos que pensar qué es lo que nos va a hacer sobrevivir. Ese es el arte por el cual estamos acá. Esa es la tarea. Así que tenemos que pensar todos en el nuevo mundo que deseamos, no el que desean los que están en el poder que dicen. El poder está en el pueblo .

Ese propósito se vio colmado, cerca de 2 mil participantes, jóvenes mayoritariamente, en el caso zapatista, en 1994 aún no nacían. Desplegaron su música, poesía, teatro y otras actividades. Las propuestas de varios caracoles zapatistas versaron sobre El Común y de manera destacada la defensa de la naturaleza.

Todos los temas abordados eran expresiones de la problemática de los pueblos sobre la cual hay que avanzar para construir alternativas. Los colectivos compartieron el trabajo que han desplegado y sobre el cual se han formado. No se trató de ocurrencias triviales o improvisaciones para salir del paso.

Las actividades transcurrieron tranquilas. Bien sabemos que el EZLN es muy estricto en el cuidado de sus normas que recordó en la convocatoria al encuentro : Se les recuerda que en territorio zapatista está prohibida la producción, comercialización, tráfico y consumo de alcohol y drogas. Así mismo está prohibida la trata de personas, el sexismo, la discriminación, el racismo, la compraventa de dignidades, la rendición y la claudicación . Sin embargo, al final del 19 de abril el subcomandante Moisés, del EZLN, interrumpió unos minutos la sesión para denunciar que personal de la Guardia Nacional (GN) y de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal armados, se presentaron afuera de las instalaciones del Cideci-Unitierra.

Tras unos minutos, dieron la vuelta y se retiraron. Pidió estar alertas. Se preguntó: ¿Qué quieren? No sé. ¿Qué buscan? No sé. ¿Cuál es su intención? Ya se sabrá . No se conoció declaración oficial pública, ni federal ni estatal sobre la actividad que se desarrolló en Chiapas en estos días. Lo cual no implica que exista simpatía alguna. Ya se ha señalado cómo la clase política nacional, de signos diversos, en distintos momentos, se ha apresurado sin éxito alguno a declarar la extinción del EZLN.

En suma, el EZLN logró un encuentro exitoso y esperanzador y un nuevo avance en su estrategia anticapitalista. Se siguen sembrando semillas que dependen del cuidado y trabajo organizativo, el de ellos en su territorio y ante todo del compromiso de quienes asistieron al encuentro, insistiendo siempre en el llamado a la organización según sus formas y a su modo, cuidando de no echar las campanas al vuelo.