César Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 22 de abril de 2025, p. 13

Un tribunal colegiado federal del estado de México declaró infundado el recurso de queja que promovió Tomás Yarrington Ruvalcaba, ex gobernador de Tamaulipas (1999 a 2004) para impugnar el fallo de Juan Pablo Cortés Torres, titular del juzgado primero de distrito en materia penal, quien le negó la suspensión provisional para no ser detenido tras su deportación de Estados Unidos. El ex gobernador permanece preso en el Centro Federal de Readaptación Social 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, luego de que la semana pasada el juez segundo de distrito de procesos penales federales en Tamaulipas con sede en Matamoros, le dictó auto de formal prisión por delitos contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento para posibilitar la ejecución de ilícitos de esa naturaleza. Las autoridades federales lo vinculan a los cárteles del Golfo y Los Zetas. El tercer tribunal colegiado en materia penal con residencia en el estado de México sólo le otorgó la suspensión para efecto de que su libertad quede a disposición del juzgado de amparo, en el lugar en el que se encuentre recluido y a disposición del juzgado segundo de Distrito en materia Penal.