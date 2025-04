Tras la resolución, Ortiz reprochó durante un volanteo en calles de la Ciudad de México que el INE le ha quedado a deber a la ciudadanía en el presente proceso electoral del Poder Judicial, ya que no ha difundido ni alentado lo suficiente la participación.

Con eso, ratificó las medidas dictadas por el órgano electoral en las que concluyó que la también candidata a ministra participó en un foro organizado por el Sindicato Mexicano de Electricistas que no cumplió las reglas electorales, pues funcionó como arranque de campaña.

“Debería concentrar sus esfuerzos en difundir el proceso y en informar la fecha de la elección y la manera de votar y no ocupar tanto tiempo en formalismos. Cierran todos los caminos, ‘que si los foros informativos no son así, que sí deben de tener esto, que no pueden hacerle así’... o sea, ni para pagar impuestos hay tantas dificultades”, dijo la actual integrante de la Corte.

Por unanimidad, el pleno del TEPJF determinó, en sesión privada, que el recurso se presentó fuera del plazo de 48 horas previsto para la impugnación, aun y cuando Ortiz señala que debe computarse a partir de la segunda notificación, la cual se realizó vía electrónica; también confirmó que ya bajó las publicaciones que indicó el INE.