Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 22 de abril de 2025, p. 10

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a quienes conforman la estructura de Morena a no involucrarse en la elección del Poder Judicial.

Remarcó que en el caso de los legisladores y otros funcionarios sólo pueden promover el proceso, que se realizará el 1º de junio, como lo determinó el Instituto Nacional Electoral (INE), aunque no deben expresarse en favor o en contra de los candidatos.

Durante la mañanera de ayer en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo reconoció que podría existir interés en quienes conforman el organigrama morenista para promover la participación de los ciudadanos en los comicios en los que se elegirán jueces, magistrados y ministros.

A Morena y a los partidos políticos se les pidió que no promocionen la elección. Entonces, bueno, hay que decirle a los que son parte de la estructura de Morena que no, aunque tengan ganas de promocionar, que lo no hagan, porque así lo planteó el INE.

También exhortó a la gente a informarse para elegir a candidatos con historial de honestidad .