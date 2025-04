P

iadosamente, el ex presidente Enrique Peña Nieto hizo una de sus raras apariciones en redes sociales para expresar su pésame por la muerte del papa Francisco. Publicó una foto a su lado en el marco de su visita a México en 2016. Por razones no claras, el jefe de la Iglesia católica se rehusó a regresar. Sin embargo, recibió la visita en El Vaticano de la entonces candidata Claudia Sheinbaum. Fue la ocasión en que la derrotada aspirante, Xóchitl Gálvez, se adelantó e inesperadamente se tomó una foto junto al Papa, pero no la recibió en su casa, sino en la sección de abajo. No tuvo efecto el golpe publicitario porque horas después Francisco atendería en su residencia y conversaría con Claudia.

La reforma del Bombón

Pero volviendo al mensaje del ex presidente, al que algunas señoras gritaban bombón, te quiero en mi colchón pero con su reforma energética por poco nos deja sin cobijas, no hace ninguna referencia al cambio que hizo a la Ley Federal de Radio y Televisión. Silencio total. Sin embargo, la presidenta Sheinbaum sí abordó el video discriminatorio de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, que fue transmitido por la televisión mexicana.

“No estamos de acuerdo –dijo Claudia en sus redes sociales– con la propaganda discriminatoria contra la población migrante que se ha transmitido en televisión, radio y redes sociales por parte del gobierno de Estados Unidos. Conapred envió una carta solicitando que no se transmitan. Presentaremos al Congreso la modificación a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para recuperar el artículo que prohibía la propaganda de otros gobiernos en nuestro país, el cual fue anulado en 2014”. No significa que eventualmente no se lleguen a trasmitir nuevos videos del gobierno de Estados Unidos porque el proceso legislativo es lento, y aun aprobado el cambio, algún concesionario podría recurrir al amparo. Será una prueba de fuego para el nuevo Poder Judicial. Como dato cultural, desvalijaron en un restaurante de Washington a la secretaria de Seguridad de Trump: le robaron su pasaporte, la placa y 3 mil dólares. Candil de la calle ¿o cómo era?