Zuhey Medina

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Martes 22 de abril de 2025, p. 26

El domingo pasado colocaron minas en la última salida que quedaba a los residentes: una carretera de terracería en Salitre de Estopila, que conecta a Coahuayula con El Ranchual. Chinicuila se localiza a unos 384 kilómetros de Morelia, la capital del estado. Cuenta con una laguna, pozos y cascadas, pero está en el olvido. La Sierra Sur aísla a la demarcación, que limita al norte con Colima, al sur con el municipio michoacano de Aquila, al este con Coalcomán y al oeste con Coahuayana.

Los residentes temen que se recrudezca la violencia que data de 2024, y ha incluido agresiones con drones de agrupaciones criminales que ellos enfrentan con machetes y armas rudimentarias. Cuando hay agresiones armadas se pierde la comunicación en la zona, impidiendo a la ciudadanía solicitar ayuda en redes sociales o vía telefónica.

Sostuvieron que diversos poblados están siendo atacados con armas de alto calibre, dronazos y minas terrestres. (...) Este año se agudizó el problema, grupos delictivos empezaron a atacar directamente a la comunidad, a las casas con armas y drones que iban dirigidos a la escuela, a las casas y a los sembradíos .

Añadieron que los poblados perjudicados son originarios, con alto grado de marginación y no tienen nada más que sus sembradíos de maíz, estos ataques han sido dirigidos a su medio de subsistencia .

Hace más de una semana explotó una mina en El Salitre y murió un hombre que dejó hijos huérfanos. Fuentes expusieron que éste no fue un hecho aislado, niños han sido heridos por balas perdidas, y otros dejaron de ir a la escuela por falta de condiciones de seguridad: No hay maestros, no hay doctores .

Pobladores exigieron a autoridades estatales y federales que se instale un retén militar, y cuerpos especializados para localizar e inutilizar las minas colocadas en la región. Asimismo demandaron mejor conexión de Internet y de energía eléctrica en la zona.