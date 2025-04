He terminado detrás de Hellen tantas veces, pero esta vez me dije a mí misma que no iba a volver a pasar , señaló. Luché y lo desee con todas mis fuerzas. Me ha encantado cada parte de esta carrera .

En la carrera masculina, John Korir también se coronó por primera vez con un registro de dos horas, cuatro minutos y 45 segundos.

Este tiempo es el segundo más rápido de las 129 ediciones de este maratón, pero alejado del récord fijado por el también keniano Geoffrey Mutai en 2011.

Ganador el año pasado en Chicago, Korir avanzó en un grupo de una decena de corredores hasta escaparse alrededor del kilómetro 34 y celebrar en solitario su triunfo con 19 segundos de ventaja.

Korir, de 28 años, sigue así los pasos de su hermano Wesley, campeón de esta carrera en 2012.

Aspiraba a ganar Boston, le había prometido a mi hermano que lo haría , afirmó el keniano.

La marca del ganador superó por casi ocho minutos la de su hermano mayor, quien lo esperaba en la meta para felicitarlo.

En el segundo lugar finalizó el tanzano Alphonce Simbu y en el tercero el keniano Cybrian Kotut.

Unas 32 mil personas tomaron la salida del emblemático maratón.