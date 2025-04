Juan Manuel Vázquez

Martes 22 de abril de 2025, p. a12

Los tiempos han cambiado. Y la realidad no negocia con los deseos de nadie. Julio César Chávez Jr, el hijo del ídolo mexicano, reconoce que dilapidó el prestigio heredado junto a su nombre, una carrera que prometía mejores escenarios y tiró por la borda su propia reputación. Desprovisto de todo, ahora pretende recuperar un lugar en el mundo del boxeo, sin falsa modestia dice que para conseguirlo tuvo que adaptarse a las nuevas reglas del mercado donde un youtuber y no un boxeador en el sentido tradicional, el estadunidense Jake Paul, le propuso pelear el 28 de junio en el Honda Center, en Anaheim, California. No es lo que le hubiera gustado, pero esa es la realidad con la que regresará al cuadrilátero.

“Estamos viviendo una nueva era; por desgracia hoy todo es más show y menos deporte”, dice casi con resignación.

Hay que ser realistas. En esta pelea hay dinero y sobre todo el rival tiene mucha fama con las nuevas generaciones, todos los peleadores quieren eso y no voy a dejar ir esa oportunidad; voy a aprovechar eso que tiene Jake, porque al ganarle quedaré en una buena posición y podré buscar mejores rivales. Además es un combate en el que tengo muchas posibilidades de triunfar , agrega Julio César.

Hace 14 años, el Junior parecía despegar en una estela que aprovechaba los privilegios de ser hijo del máximo ídolo del boxeo, Julio César Chávez. Fue campeón del mundo en peso medio en 2011, pero en 2012 se terminó el reinado cuando el argentino Sergio Maravilla Martínez lo derrotó para recuperar el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo.

Esa derrota fue demasiado para el Junior. Aún menciona –y es verdad– que a pesar de ir abajo en las puntuaciones, en el último asalto estuvo a punto de noquear al Maravilla; de haber comenzado con esa actitud ofensiva, la historia sería distinta. Pero no lo fue y perdió. Ahí se torció el camino, significó el declive, una larga depresión, los altibajos, la idas y vueltas al boxeo y al final la vida al límite en el abuso del alcohol y las drogas.