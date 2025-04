▲ El Rebaño Sagrado (playera blanca) suma ocho años sin un título y los tropiezos parecen no tener fin luego de quedar fuera de la liguilla. Foto Afp

No podemos evadir lo que es, el equipo sí está en crisis, es un fracaso. Asumimos la responsabilidad de lo que nos corresponde, cada uno de ellos (jugadores) asume su parte, pero nos sentimos con la capacidad de darle la vuelta a esto , aseguró el director deportivo Javier Mier.

Entonces, comenzó un interinato por el resto del torneo con Arturo Ortega, quien dejó al equipo en noveno lugar y fuera del play-in ante el Atlas. Luego empezó el proyecto de Óscar García para el Clausura 2025.

El estratega español fue expulsado en la jornada cuatro y sancionado por tres partidos, lo que abrió la puerta a que su equipo de trabajo tuviera que dirigir los siguientes encuentros.

José Meléndez ocupó un nuevo interinato con Guadalajara hasta la llegada de Espinoza.

Es claro lo que sucedió para todos, estamos fuera. Un club como éste no puede quedar así. Es un tema que estamos muy lejos de donde queremos estar y la realidad es que es un fracaso y aquí estoy para dar la cara. Si seguimos evadiendo ese tipo de cosas van a seguir pasando, son frustraciones que se muestran en la cancha. Es la realidad, es un fracaso , explicó Mier.

Además de no disputar la liguilla en el máximo circuito, las categorías rojiblancas inferiores como la Sub-23, Sub-15 y el Tapatío en Liga de Expansión tampoco tuvieron éxito en la presente temporada, por lo que vieron frustrada la posibilidad de buscar un nuevo campeonato.

Chivas femenil ha sido lo mejor de los últimos meses, pues sí obtuvieron su boleto para la fiesta grande.

Sobre Javier Chicharito Hernández, a quien los rumores ponen en la MLS, Mier comentó que por el momento se mantiene en el equipo.