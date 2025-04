▲ Jazz Dantor, Iraida Noriega y Jazz Trío son algunos de los músicos que participarán en la programación. Foto Jesús Cornejo, cortesía de la artista y Daniel Vadillo

En estos conciertos se integrará a la Ofunam una sección rítmica conformada por un cuarteto de jazz, con músicos como Álex Mercado (piano), Flavio Meneses (guitarra), Aarón Cruz (bajo) y Mario García (batería), además de cinco saxofonistas. Con su presencia, la filarmónica universitaria se convierte en un estudio orquestal .

Antonio Sánchez expresó su entusiasmo por participar en esta iniciativa y constatar el crecimiento del jazz en México. “Después de la residencia que ofrezco cada verano en el Centro Nacional de las Artes, he podido palpar que gente joven –y no tan joven– está muy interesada en este estilo musical. Me fui a Nueva York porque pensaba que en México no iba a poder hacer lo que quería, pero después de varios años veo que la escena nacional ha cambiado de forma positiva”.

Joselyn Vargas, compositora de El sueño de Anáhuac, explicó que su pieza nació del deseo de crear un espacio donde las tradiciones musicales dialoguen entre sí. “Desde la estructura y profundidad de la música clásica hasta la libertad del jazz. Anáhuac significa ‘junto al agua’, y hace referencia a un territorio simbólico de encuentros entre culturas”.

Héctor Infanzón, compositor de El sazón de la abuela, refirió que este proyecto requirió una sensibilidad muy especial “porque funde programas de música sinfónica con el jazz. Es un deseo acariciado durante varios años que afortunadamente se da en estos momentos. Celebro la presencia de generaciones y estilos que se presentarán como un gran collage sonoro”.

Sobre su obra, señaló que es un homenaje a las mujeres de su familia. Busqué honrar la comida hecha en casa, lo que se hereda de generación en generación. Es un divertimento, una obra breve que quiere rendir tributo a esas prácticas cotidianas que son profundamente culturales .

Los conciertos de la Ofunam forman parte central de un ciclo dedicado al jazz que Música UNAM realizará a partir de mañana y hasta el 25 de mayo en el Anfiteatro Simón Bolívar.

En el programa destacan solistas y agrupaciones como Leonardo Prieto Ensamble, Daniel Vadillo Trío, Dantor e Iraida Noriega y su trío, quienes explorarán distintas vertientes del jazz contemporáneo.