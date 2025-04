S

u biografía no sorprende menos que sus historias. Estudia seis años de primaria y uno de secundaria. No más. A los 14 publica su primera caricatura. Es obrero, pintor de brocha gorda, cobrador. A los 19 intenta suicidarse. Como el fracaso por ya no estar en este mundo sólo lo llevó a unas horas en coma, al volver en sí decidió tomar su vida con intensidad inusual. A sacarle jugo, como decía. A los 20 se convierte en secretario de redacción del célebre semanario Marcha. A los 24 ya es director del diario Época y, al cumplir 31, publica el libro que lo tatuará en la literatura política hispanoamericana: Las venas abiertas de América Latina. Es el libro de un activista que investiga, tiene buena pluma y busca conectar con los demás: una experiencia de búsqueda de comunicación .

En ese libro intentó decir que no hay ninguna riqueza que sea inocente .

Pese a su éxito editorial, 43 años después, Galeano reconoció en la segunda Bienal del Libro de Brasilia que “no sería capaz de leer el libro de nuevo, porque cuando lo escribí no sabía tanto sobre economía y política… No estoy arrepentido de haberlo escrito, pero ya es una etapa superada”. Como fue un libro identificado plenamente con la izquierda fue proscrito en las dictaduras de Chile, Argentina y Uruguay. Marcó el exilio de Galeano.

Como sea, gracias a ese texto en el que invirtió cuatro años de investigación y unas 90 noches en escribirlo , logró llamar la atención de cientos de lectores e incluso a convertirse en libro de texto. Me parece que su popularidad fue resultado de su gana de compartir lo encontrado más que de hacer puntos en la academia. No sólo eso, sino de reunir en la escritura razón y corazón; un ensayo sin asepsia ideológica cargado de emoción.

Hemos divorciado la razón del corazón. El mundo de las emociones al mundo de las razones. Yo intento escribiendo a juntarlas un poquito usando un lenguaje que combine a las dos.

Parece que cuando se tiene claro un destino todos los caminos llevan a él. Galeano quería conectar con los otros. Escucharlos y decirles algo para modificar su entorno: el de ellos y el propio. Las viejas historias de los republicanos exiliados que escuchó en bares y cafés, fueron la chispa primigenia que encendió su gana de contar. Esos exiliados fueron su gran escuela y su primera gran lección aprendida: los perdedores, pese a todo, podían tener la razón. Ellos la tenían.