Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Lunes 21 de abril de 2025, p. 9

El secretario general de acuerdos de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Ernesto Santana Bracamontes, admitió que las boletas para la elección judicial son confusas ; no obstante, la reforma al Poder Judicial no sólo tiene aspectos negativos, sino también positivos, y los primeros no son para detener un proceso electoral, sino para tratar de mejorarlo en el camino .

Durante el taller de análisis de sentencias Las resoluciones del TEPJF en la elección judicial, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el funcionario –quien recibe y turna a las magistraturas todas las impugnaciones que llegan al tribunal– aceptó que estos comicios tienen muchas fallas, pero confió en que se corregirán paulatinamente.

Apuntó que la reforma publicada en septiembre de 2024 ha recibido una crítica fuerte de manera negativa porque ha sido apresurada , pero aseguró que en las próximas elecciones se van a perfeccionar algunos procesos de organización.

Ante las dudas y críticas que le hicieron estudiantes de esa universidad, Santana Bracamontes reconoció que las boletas no son tan claras para votar, pero por ahora son las más adecuadas.